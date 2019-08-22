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В соцсети Instagram заблокировали страницу мэра Киева Виталия Кличко.

Причиной этого он назвал массированную атаку интернет-троллей.

«Считаю это неуклюжей попыткой закрыть один из популярных каналов, через который я ежедневно общаюсь с киевлянами, с украинцами, показываю, что сделано в Киеве и что мы планируем сделать. И, видно, не всем это нравится! Политика - вещь грязная. И когда у мало способных «политиков» нет аргументов и успешно воплощенных дел, - они прибегают к подгаживанию. Что же, будем наводить чистоту», - написал мэр в Facebook.

Он отметил, что в ближайшее время работа страницы в Instagram возобновится, и сказал, что остается на связи в Facebook.
ForUm

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