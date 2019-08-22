В Киеве, Виннице и Черкасской области задержаны участники вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры, угрожая владельцам физической расправой.

В разные места страны пытались скрыться от правосудия жители Киева, сообщает пресс-служба полиции.

В задержании банды участвовали работники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, спецподразделение КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы. Спецоперация прошла без применения табельного огнестрельного оружия.

Так, вооруженная организованная банда нападала на элитные квартиры граждан Киевщины и других регионов. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи.

Полиция задержала нападавших в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников и обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество. Также в качестве вещественного доказательства изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Открыто уголовное производство по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным мужчинам.

Также продолжаются обыски по месту жительства нападающих и местом укрытия ограбленного имущества.