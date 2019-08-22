Президент США Дональд Трамп считает, что Дания вкладывает недостаточно средств в бюджет НАТО.

«Расходы Дании на НАТО составляют только 1,35% от ВВП. Это богатая страна, ее расходы на НАТО должны быть на уровне 2%», - написал он в Twitter.

For the record, Denmark is only at 1.35% of GDP for NATO spending. They are a wealthy country and should be at 2%. We protect Europe and yet, only 8 of the 28 NATO countries are at the 2% mark. The United States is at a much, much higher level than that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 августа 2019 г.





Он подчеркнул, что США защищают Европу, однако только 8 из 28 стран НАТО расходуют на нужды альянса 2% ВВП. По словам Трампа, Соединенные Штаты тратят на коллективную безопасность гораздо больше, чем 2% ВВП.

Президент США также заявил, что благодаря ему страны-члены НАТО согласились вложить в бюджет блока на сто миллиардов долларов больше, чем прежде, но этого все равно недостаточно, чтобы покрыть расходы на «невероятную военную защиту».

Аналогичные упреки США озвучивали также и в адрес ФРГ.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

Ранее Трамп подтвердил слухи о своих намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Он сказал, что покупка была бы «стратегически неплохой для США», хотя сейчас это не «вопрос номер один».