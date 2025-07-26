У Стамбулі начебто була досягнута принципова згода на зустріч Путіна та Зеленського

Під час третього раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі вдалося досягнути принципової згоди на проведення саміту лідерів за участи президента Володимира Зеленського та ватажка рашистів Владіміра Путіна.

Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю NTV.

За його словами, на перемовинах обговорювали, як і за яких умов лідери повинні зустрітися, і делегації нібито домовилися про саміт у Туреччині, який прийматиме президент Реджеп Таїп Ердоган, а серед учасників будуть Зеленський, Путін та американський лідер Дональд Трамп.

Як розповів Фідан, Київ і Москва досі розходяться в думках щодо припинення вогню для участи в саміті, адже мають різні умови, цитує Milliyet.

«Зараз, коли ми говоримо повільніше, я бачу більшу готовність зустрітися на півдорозі. Якщо ці переговори продовжуватимуться систематично та з цією метою, як ми говорили з самого початку, я щиро вірю, що проміжне рішення з'явиться після кількох раундів», — заявив він.

Нагадаємо, на переговорах у Стамбулі саме Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів за участи Ердогана та Трампа до кінця серпня.

Після цього президент Туреччини заявив, що незабаром поспілкується з лідерами РФ і США: хоче влаштувати їхню зустріч у Стамбулі.

Сам же Трамп після стамбульських перемовин коментував потенційну зустріч Зеленського та путіна, на його думку, вона станеться, однак мала відбутися ще три місяці тому.

23 липня в Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів між Україною та РФ. Раніше його анонсував президент України Володимир Зеленський.

Перемовини цього разу тривали менш як годину. Як повідомляв очільник української делегації Рустем Умєров, серед головних тем — припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Попередній раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі відбувся 2 червня. Тоді сторони домовилися про великий обмін полоненими. Після цього з неволі звільнили кілька груп важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також військових віком від 18 до 25 років.

У Стамбулі Україна та Росія також обмінялися документами зі своїм баченням завершення війни. Як і раніше, московити вимагають виходу Сил оборони України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також нейтралітету України, офіційного статусу російській мові тощо.