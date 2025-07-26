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Полiтика

Під час свого візиту до Шотландії Трамп говоритиме про Україну

Під час свого візиту до Шотландії Трамп говоритиме про Україну

Однією із ключових тем на переговорах президента США Дональда Трампа із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час його п'ятиденного візиту у Шотландію стане припинення війни в Україні.

Про це повідомило британське видання The Guardian з посиланням на британські та американські джерела.

Зазначається, що перед від'їздом з Вашингтона у п'ятницю Трамп підтвердив, що розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії на тлі війни в Україні. 

За словами фон дер Ляєн, її зустріч із президентом США запланована на неділю, 27 липня. Видання пише, що британські чиновники з оптимізмом сприймають те, що риторика Трампа щодо України та Росії останніми тижнями змінилася.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп анонсував тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Очільник Білого дому підтвердив, що зацікавлений у таких тристоронніх переговорах. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами перед поїздкою до Шотландії.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір організувати зустріч лідерів Росії і США Дональда Трампа і Володимира Путіна на мирних переговорах щодо України в Стамбулі. За його словами, все скоро він проведе переговори з Путіним і Трампом. Також Ердоган заявив, що Трамп повідомив йому про те, що хоче взяти участь у потенційних мирних переговорах між лідерами України і Росії, якщо Путін також погодиться на них.

Також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що під час зустрічі української та російської делегацій 23 липня говорили, зокрема, і про те, за яких умов можуть зустрітися лідери країн. Міністр стверджує, що "було досягнуто принципової домовленості щодо проведення саміту лідерів" у Туреччині.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

переговоривійнаШотландіяДональд ТрампВелика БританіяКір СтармерУрсула фон дер Ляєн
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