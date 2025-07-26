Під час свого візиту до Шотландії Трамп говоритиме про Україну

Однією із ключових тем на переговорах президента США Дональда Трампа із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час його п'ятиденного візиту у Шотландію стане припинення війни в Україні.

Про це повідомило британське видання The Guardian з посиланням на британські та американські джерела.

Зазначається, що перед від'їздом з Вашингтона у п'ятницю Трамп підтвердив, що розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії на тлі війни в Україні.

За словами фон дер Ляєн, її зустріч із президентом США запланована на неділю, 27 липня. Видання пише, що британські чиновники з оптимізмом сприймають те, що риторика Трампа щодо України та Росії останніми тижнями змінилася.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп анонсував тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Очільник Білого дому підтвердив, що зацікавлений у таких тристоронніх переговорах. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами перед поїздкою до Шотландії.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір організувати зустріч лідерів Росії і США Дональда Трампа і Володимира Путіна на мирних переговорах щодо України в Стамбулі. За його словами, все скоро він проведе переговори з Путіним і Трампом. Також Ердоган заявив, що Трамп повідомив йому про те, що хоче взяти участь у потенційних мирних переговорах між лідерами України і Росії, якщо Путін також погодиться на них.

Також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що під час зустрічі української та російської делегацій 23 липня говорили, зокрема, і про те, за яких умов можуть зустрітися лідери країн. Міністр стверджує, що "було досягнуто принципової домовленості щодо проведення саміту лідерів" у Туреччині.