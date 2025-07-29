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Культура

“Свідки. Полон вбиває”: у столиці покажуть фільм про трагедію оборонців «Азовсталі»

“Свідки. Полон вбиває”: у столиці покажуть фільм про трагедію оборонців «Азовсталі»

Сьогодні, 29 липня, у Києві відбудеться показ документального фільму «Свідки. Полон вбиває», присвяченого трагедії в Оленівці, де російські війська здійснили масове вбивство українських військовополонених. Показ пройде о 18:00 у Музеї Майдану за участі Асоціації родин захисників «Азовсталі».

У стрічці зібрані свідчення військових, які пережили полон в Оленівці, розповіді родичів полонених, які досі чекають повернення своїх рідних, а також унікальні медіаматеріали з Маріуполя, створені очевидцями подій.

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські окупаційні війська обстріляли Волноваську виправну колонію в Оленівці, де утримували оборонців «Азовсталі». Внаслідок вибуху загинули понад 50 українських військових, ще понад 130 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Фільм створений командою Архіву війни та є режисерською роботою Тетяни Симон і Марини Кронглевської. Робота над стрічкою розпочалася після звернення до Архіву Війни Марії Алєксеєвич — дружини військовослужбовця з бригади «Азов», який тримав оборону на «Азовсталі» та вийшов у полон наприкінці травня 2022 року.

Цими днями, 28 та 29 липня, вже втретє в Україні вшановують пам’ять загиблих захисників, убитих у колонії в Оленівці. Українці обіцяють ніколи не забути цей злочин і продовжуватимуть боротьбу за притягнення винних до міжнародного трибуналу.

 

 

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

війна в УкраїніОленівкаСвідки. Полон вбиваєтрагедія в ОленівціАрхів війниоборонці Азовсталі
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