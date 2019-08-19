В воскресенье президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию СМИ о том, что его администрация рассматривает возможность покупки Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании.

Об этом он сказал, общаясь с журналистами в Морристауне, сообщает Европейская правда со ссылкой на Fox News.

Трамп заявил, что Дания теряет деньги, контролируя Гренландию.

«По сути, это крупная сделка с недвижимостью. Многое можно сделать. Это очень вредит Дании, так как они теряют почти 700 млн долларов в год», - сказал президент США.

«Таким образом, они несут потери, а для Соединенных Штатов стратегически это было бы неплохо. И мы большой союзник Дании, мы помогаем Дании, мы защищаем Данию», - добавил он.

«Я думаю о том, чтобы поехать туда. Я не обязательно поеду туда, но я, возможно, поеду. Мы едем в Польшу, а затем мы можем поехать в Данию - вовсе не по этой причине, но мы рассматриваем это. Хотя это не вопрос номер один», - добавил он.

Визит Трампа в Данию запланирован в начале сентября.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия.

В МИД Гренландии заявили Трампу, что остров не продается.