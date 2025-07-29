Криза довіри: МВФ виставив Україні нові “червоні лінії”

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розглядає можливість дострокового перегляду програми фінансування України, включивши до неї нові пункти, що стосуються гарантій незалежності антикорупційних органів. Про це повідомляють Forbes Україна та народний депутат Ярослав Железняк.

За їхніми даними, чинна програма Extended Fund Facility (EFF), за якою Україна могла отримати ще $4,8 млрд, може бути зупинена. Її замінить нова, переглянута програма, в якій залишаться частина старих зобов'язань, але додадуться нові умови, враховуючи політичну ситуацію в Україні.

Ключовим новим «маяком» стане забезпечення незалежності НАБУ та САП. Будь-яке втручання у роботу цих органів може призвести до автоматичного замороження фінансування з боку МВФ.

Серед інших умов:

- Реформа Бюро економічної безпеки (БЕБ), включаючи призначення його голови;

- Перезавантаження митниці;

- Скасування “правок Лозового”;

- Корпоративна реформа держпідприємств — прозорі конкурси на відбір членів наглядових рад і керівників компаній.

Водночас, уряд України відмовляється призначати головою БЕБ співробітника НАБУ Романа Цивінського, якого обрали міжнародні експерти. Також очікується, що цього тижня Верховна Рада голосуватиме за повернення НАБУ повноважень, які були обмежені змінами до законодавства.