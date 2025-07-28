ЧЄ-2025 з кульової стрільби: збірна України здобула командні «золото» та «бронзу»

У французькому місті Шатору проходить чемпіонат Європи зі стрільби з малокаліберної зброї.

Як інформує пресслужба Міністерства молоді та спорту, збірна Україна поповнила скарбничку нагород у командних дисциплінах.

Чоловіче тріо: Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак стали чемпіонами Європи у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 метрів, а жіноча команда у складі Олени Костевич, Юлії Коростильової та Анастасії Німець здобула «бронзу» у стрільбі з пістолета на 25 метрів.

Як повідомлялося, раніше українці виграли 9 медалей - 4 золотих, 2 срібнні та 3 бронзові.

ForUA.com нагадує, континентальна першість у Франції триватиме до 7 серпня.