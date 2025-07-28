ЄС скасує роумінг для громадян Молдови: що відомо

Європейська рада ухвалила рішення про включення Молдови до так званої зони домашнього роумінгу з 1 січня 2026 року.

Це означає, що громадяни країни Молдови, перебуваючи в країнах Європейського Союзу, зможуть користуватися мобільним зв’язком без додаткової оплати — так само, як удома.

У комюніке наголошується, що аналогічне рішення для України було ухвалене раніше 14 липня, передає Інтерфакс-Україна.

— Громадяни Молдови та України в ЄС, а також громадяни ЄС у Молдові та Україні зможуть здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом без додаткових витрат, — йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Крім того, це гарантує споживачам таку саму якість і швидкість мобільного зв’язку, як і вдома, а також безоплатний доступ до служб екстреної допомоги.

За оцінками ЄС, таке рішення стане ще одним кроком до економічної інтеграції Молдови у внутрішній ринок Європейського Союзу, як передбачено Угодою про асоціацію 2016 року.