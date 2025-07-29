Ранковий дайджест ForUА: Удар по нафтобазі РФ, трагедія в Запоріжжі, зупинка фінансування ЄС та ліки від ВІЛ

29 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

Добрі дрони атакували стратегічні об’єкти у Ростовській області росії у ніч на 29 липня. Вибухи лунали в населеному пункті Сальськ. За попередніми даними, дрони влучили по нафтобазі, що належить «Роснафті», а також по залізничній інфраструктурі.

Ворог атакував медзаклад та пологовий на Дніпропетровщині - є загиблі. Загинули двоє людей у Кам'янському внаслідок ракетної атаки рф, ще п’ятеро отримали поранення. Стан двох жінок оцінюють як тяжкий, одна з них — вагітна. Троє інших постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості.

Мєдвєдєв відповів сенатору Ліндсі Грему на заклик сісти за стіл мирних переговорів - не тобі чи Трампу диктувати, коли «сідати за стіл мирних переговорів». Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюй над Америкою спочатку, дідусю.

П’ятеро людей загинули під час стрілянини у хмарочосі на Манхеттені в Нью-Йорку. Нападником виявився 27-річний Шейн Тамура. Чоловік відкрив вогонь всередині будівлі, де, зокрема, розташована штаб-квартира NFL (національної футбольної ліги), а потім піднявся на 33 поверх і застрелив себе.

СБУ запобігла планам фсб ліквідувати командира 108-го окремого батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Учасника АТО з Кам’янського завербували агенти ФСБ, які представилися співробітниками СБУ та звинуватили його у «держзраді». Для психологічного тиску йому надіслали повістку та запропонували «співпрацю» в обмін на закриття неіснуючої справи.

ЄС може повністю зупинити фінансування України в рамках Ukraine Facility, — Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.). За джерелами F.A.Z., Єврокомісія вже донесла цю думку до українського керівництва. Зокрема, відповідний лист вже отримав уряд України.

Зеленський підписав закон про обов’язкову військову підготовку студентів-медиків як офіцерів запасу.

Політики у Німеччині пропонують обмежити соціальні виплати для українців призовного віку, — Bild. Представник партії ХСС Штефан Майєр заявив, що понад 150 тисяч українців призовного віку (від 18 до 63) отримують від німецької держави соціальні виплати, хоча, на його думку, вони повинні або працювати, або служити в Україні.