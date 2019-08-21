Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина по обвинению в злоупотреблении властью. О чем конкретно идет речь и кто истец – пока неизвестно.

Соответствующее решение Соломенский районный суд Киева принял 15 августа, сообщает Радио Свобода.

Пятый президент и глава МИД пока не комментировали обвинения в свой адрес.

В последние недели Государственное бюро расследований допрашивало Порошенко в качестве свидетеля по делу об избежании уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО «Телеканал «Прямой».