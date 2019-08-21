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В Одессе, ряд религиозных организаций обратились к мэру города Геннадию Труханову, призвав его предотвратить проведение ЛГБТ-акции «Прайд-2019».

Фото: Скрин

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт dumskaya.net, обращение также подписали верующие Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом.

Подписанты уверены, что проведение в Одессе марша сексменьшинств «неуместно» и «подрывает репутацию города», - говорится в сообщении. Мэра просят не допустить «Прайд» «ради сохранения мира среди жителей и гостей города» и обещают «молиться за души этих людей, чтобы Господь помог им освободиться от извращений».
ForUm

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