20 августа в 17:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение от службы «102» о том, что на Северном мосту на высоте 100 м находилось 6 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия были направлены спасатели 13-Государственной пожарно-спасательной части, которые и оказывали помощь по спуску данных лиц с моста.

Для открывания заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез.

К счастью, все остались живы и невредимы.