также в разделеСтолица
Киев набирает популярность среди иностранных туристов 22
Кличко будет баллотироваться в мэры Киева 17
Кличко: Новый мост нравится всем, кроме моих оппонентов 27
Кличко: Новые лестницы в центре Киева строят за средства меценатов 18
Киев готовится к праздникам – ряд улиц перекроют 16
Стрельба в Киеве: конфликт затеяли охранники 30
В Киеве возле метро произошла стрельба: пострадали трое мужчин 25
На стройплощадке в Киеве подорвали экскаватор 25
Кличко показал «уборку» Киева от рекламы 84
Кличко обратился к Зеленскому и Гройсману из-за нефинансирования городов 34
Киевлянин заплатил почти миллиард налогов 49
Полиция ищет поджигателей маршрутки в Киеве 20
КГГА инициируют открытие шести дел из-за незаконных застроек 30
Повреждение трубопровода возле Офиса президента локализовано 21
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка 28
В Киев снова отправляют баржу с херсонскими арбузами 47
В Киеве зафиксировали самый жаркий день года 36
У Зеленского отложили отставку Кличко на осень 48

20 августа в 17:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение от службы «102» о том, что на Северном мосту на высоте 100 м находилось 6 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия были направлены спасатели 13-Государственной пожарно-спасательной части, которые и оказывали помощь по спуску данных лиц с моста.

Для открывания заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез.

К счастью, все остались живы и невредимы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги