Задержан бывший сотрудник Управления СБУ в Кировоградской области, который находился в розыске с 25 июля после конфликта с посетителем кафе города Гайворон.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Обстоятельства конфликта расследуют следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве.

Досудебным расследованием установлено, что в конце июля 2018 произошел конфликт между сотрудником Управления СБУ и посетителем кафе в Гайвороне.

«Сотрудник СБУ вступил в словесную перепалку с мужчиной и нанес ему несколько ударов в лицо. После того как мужчина упал на землю, военнослужащий продолжил наносить ему удары ногами, причинив телесные повреждения средней тяжести», - говорится в сообщении.

После конфликта сотрудник СБУ скрывался от следствия – 25 июля он был объявлен в розыск.

20 августа с привлечением спецподразделения «КОРД» сотрудника СБУ задержали. На момент задержания он уволен с занимаемой должности.

В случае доказательства вины мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.