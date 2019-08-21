Задержан бывший сотрудник Управления СБУ в Кировоградской области, который находился в розыске с 25 июля после конфликта с посетителем кафе города Гайворон.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.
Обстоятельства конфликта расследуют следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве.
Досудебным расследованием установлено, что в конце июля 2018 произошел конфликт между сотрудником Управления СБУ и посетителем кафе в Гайвороне.
«Сотрудник СБУ вступил в словесную перепалку с мужчиной и нанес ему несколько ударов в лицо. После того как мужчина упал на землю, военнослужащий продолжил наносить ему удары ногами, причинив телесные повреждения средней тяжести», - говорится в сообщении.
После конфликта сотрудник СБУ скрывался от следствия – 25 июля он был объявлен в розыск.
20 августа с привлечением спецподразделения «КОРД» сотрудника СБУ задержали. На момент задержания он уволен с занимаемой должности.
В случае доказательства вины мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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