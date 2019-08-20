также в разделеРелигия
В Виннице верующие УПЦ пришли молиться у стен захваченного собора 8
На Волыни чиновники и активисты ПЦУ срезали замки на храме УПЦ 16
На Ровенщине сторонники ПЦУ и радикалы пытались захватить храм УПЦ 17
Митрополит Онуфрий рассказал, какую огромную силу имеет настоящая молитва 12
Глава УПЦ КП заявил, что Патриарх Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевского патриархата 19
Более 20 тысяч верующих УПЦ вышли крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаев 10
Митрополит УПЦ предупредил об опасности, которая подстерегает людей, которые перестают верить в Бога 28
На Ровенщине всех желающих приглашают принять участие в велопаломничестве 16
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отметили праздник Преображения Господня 21
В УПЦ отметили 5-ю годовщину интронизации Митрополита Онуфрия 66
В УПЦ пять новых митрополитов 59
5-летие интронизации Митрополита Онуфрия: В УПЦ рассказали о важнейшей миссии Предстоятеля в Церкви и украинском обществе 27
Тысячи верующих прибыли в Киево-Печерскую лавру поздравить Митрополита Онуфрия с 5-ой годовщиной интронизации 28
Икону Печерских преподобных передали в дар храму Великого Устюга 13
СМИ: Активист из УГКЦ переводит буковинские общины УПЦ в ПЦУ 36
Православная молодежь отправила на море 30 детей с инвалидностью 14
В РПЦ прокомментировали заявление Шевчука о Софии: В УГКЦ привыкли претендовать на то, что им не принадлежит 10
В УПЦ завтра отметят 5-летие интронизации Митрополита Онуфрия 36

На Буковине в селе Кальновцы, представители ПЦУ выгнали верующих Украинской Православной Церкви из их собственного храма, где годами проходили богослужения.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, религиозная община УПЦ теперь собирается на молитву в частном доме. Первая Литургия в обустроенном помещении состоялась в воскресенье 18 августа.

«На богослужение приехал секретарь епархии архимандрит Никита. Перед богослужением он освятил помещение дома и возглавил там Литургию», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4389 грн.
19
Теги