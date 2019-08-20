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О попытке возможного незаконного пересечения границы гражданином, которому запрещен выезд за пределы страны, узнали сотрудники оперативных подразделений Западного регионального Управления Госпогранслужбы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вскоре непосредственно при въезде в пункт пропуска «Рава-Русская» около 01:00 пограничники Львовского отряда в автомобиле «Шкода» зафиксировали прибытие 2 человек. Однако на паспортный контроль прошел лишь один гражданин – водитель автомобиля. Однако «замысел» нарушителей не удался, поскольку пограничники все зафиксировали и дополнительно осмотрели машину. Другого мужчину обнаружили в багажном отделении. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что горе-пассажир является гражданином Украины 1971 года, которому запрещен выезд с территории Украины.

Так как водитель автомобиля пытался незаконно вывезти мужчину за границу, скрывая в багажнике, его действия подпадают под признаки уголовного преступления по ст. 332 УК. А гражданина Украины, который прятался в багажнике, за попытку нарушения государственной границы будет привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП. Нарушителей передали сотрудникам Нацполиции.

 
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