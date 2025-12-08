У Литві затримали двох людей за запуск дронів біля аеропорту

У неділю, 7 грудня, у Вільнюсі співробітники Служби громадської безпеки Литви затримали двох людей, які запускали дрони в забороненій зоні поблизу столичного аеропорту. Обоє — громадяни Литви. Про інцидент повідомив керівник VST Віктор Грабаускас, пише LRT.

Після того як один із дронів був зафіксований, роботу летовища довелося призупинити приблизно на 20 хвилин. Затримані стверджували, що не знали про обмеження, однак Грабаускас наголосив, що незнання правил не звільняє від відповідальности. За його словами, більшість подібних випадків стається через необережність, хоча траплялися й навмисні порушення у стратегічно важливих зонах.

VST цілодобово моніторить повітряний простір навколо аеропорту та одразу відправляє оперативні групи у разі появи дронів. За польоти без дозволу поблизу литовських аеропортів передбачений штраф у розмірі від 400 до 800 євро.

Інцидент стався на тлі підвищеної уваги до повітряних загроз. Напередодні, 6 грудня, аеропорт Вільнюса тимчасово призупинив роботу через підозру на запуск метеозондів із території Білорусі. Литовське МВС пропонує оголосити по всій країні режим екстремальної ситуації через контрабандні повітряні кулі, які регулярно залітають з-за білоруського кордону. Прем’єр-міністерка Інга Ругінене вже заявила, що уряд готовий повторно закрити кордон із Білоруссю, якщо повітряна контрабанда не припиниться, проте цей крок має бути узгоджений зі Сполученими Штатами.