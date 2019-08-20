Обличители могут стать важным инструментом преодоления коррупции при их надлежащей мотивации и защиты со стороны государства, заявил заместитель руководителя Офиса Главы государства Руслан Рябошапка.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, механизмы защиты и поощрения обличителей коррупции были темой обсуждения с представителями общественных организаций и международных партнеров Украины в сфере борьбы с коррупцией, которое состоялось в офисе Президента 19 августа.

«Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, оказывающих такую ​​информацию, а также способы их мотивации для обличения топ-коррупционеров», - сообщил Рябошапка.

Так, готовящиеся проекты законов регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедурах рассмотрения таких сообщений, правах и гарантиях защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включая право обличителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации, правом на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

«Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей», - добавил заместитель руководителя Офиса президента.

Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Зеленского, будут внесены президентом как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.