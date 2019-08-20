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18 августа Ирина Копайгора подала в реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию кандидата на должность государственной уполномоченного АМКУ. Об этом свидетельствуют данные из реестра НАПК, сообщают Наші гроші.

Копайгора зарегистрирована и проживает в Кривом Роге. Работает в Криворожском экономическом институте при «КНЭУ им. В. Гетьмана» в качестве доцента кафедры правового регулирования экономики.

Отметим, что в этом институте юридическое образование получил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

В этом же институте преподает отец претендентки на кресло государственного уполномоченного – Иван Копайгора. Будучи заведующим кафедрой правоведения, Копайгора преподавал Зеленскому теорию государства и права.

Также известно, что в Криворожском экономическом институте работает отец Владимира Зеленского, Александр Зеленский.

Кроме преподавания в КНЭУ Ирина Копайгора также получает заработную плату по совместительству в МАУП Кривой Рог.

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский уволил первого зампредседателя АМКУ Марию Нижник и госуполномоченных Агию Загребельскую, Андрея Вовка и Валерия Полюховича. Увольнения состоялись без соответствующих представлений премьер-министра, предусмотренных законом.

31 июля президент назначил государственными уполномоченными АМКУ Наталью Буроменскую и Ольгу Нечитайло.

Замглавы Офиса президента Алексей Гончарук подтверждал, что кадровые решения в отношении АМКУ принимались на основании пожеланий председателя Комитета Юрия Терентьева.

Сейчас вакантными остаются должности двух членов АМКУ, в том числе, заместителя председателя. На должность первого заместителя председателя претендует Ольга Пещанская, которая также строила свой карьерный путь в Кривом Роге, возглавляла закупочное направление в «АрселорМиттал» в тот же период, когда Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.
ForUm

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