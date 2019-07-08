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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марию Нижник с должности первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного.

Соответствующий указ  №496/2019 обнародован на сайте главы государства.

«Согласно части первой статьи 10 Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» постановляю: уволить Нижник Марию Владимировну от должности первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного», - говорится в документе.

Нижник была назначена первым заместителем председателя АМКУ в июле 2015 года.

Ранее Зеленский уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.
ForUm

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