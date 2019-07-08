Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марию Нижник с должности первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного.
Соответствующий указ №496/2019 обнародован на сайте главы государства.
«Согласно части первой статьи 10 Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» постановляю: уволить Нижник Марию Владимировну от должности первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного», - говорится в документе.
Нижник была назначена первым заместителем председателя АМКУ в июле 2015 года.
Ранее Зеленский уволил трех государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.
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