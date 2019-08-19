В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху.
После под председательством президента Украины и премьер-министра Израиля пройдут украинско-израильские переговоры, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.
Кроме того, запланировано подписание двусторонних документов.
Также Зеленский и Нетаньяху почтят память жертв трагедии Бабьего Яра.
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