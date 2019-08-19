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Следователи теруправления Государственного бюро расследований разоблачили начальника одного из таможенных постов Ивано-Франковской таможни ГФС Украины на вымогательстве неправомерной выгоды в размере 2500 долларов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

По предварительной информации, служащий требовал неправомерную выгоду от физических лиц-предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при растаможивании товаров, ввозимых из стран ЕС.

«Для беспрепятственного оформления товара «ткани для изготовления роллет» руководитель таможенного поста уже получил 2000 долларов США», - говорится в сообщении.

Чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды; готовится сообщение о подозрении.
ForUm

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