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18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных си, «Север» - 2 обстрела.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций ООС.   
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