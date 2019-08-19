18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных си, «Север» - 2 обстрела.
За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов не было.
С начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций ООС.
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