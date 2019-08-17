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Вертолет Ми-2 упал при взлете на аэродроме «Броды» во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в области.

Спасатели получили сообщение об инциденте 16 августа в 15:33.

«На аэродроме «Броды» во время взлета с высоты около 3-4 м упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось 2 члена экипажа», - сообщили в ведомстве.

В результате происшествия, как отмечается, травмированных нет, пожара не было.

По данному факту проводится проверка. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались.
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