Вертолет Ми-2 упал при взлете на аэродроме «Броды» во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в области.
Спасатели получили сообщение об инциденте 16 августа в 15:33.
«На аэродроме «Броды» во время взлета с высоты около 3-4 м упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось 2 члена экипажа», - сообщили в ведомстве.
В результате происшествия, как отмечается, травмированных нет, пожара не было.
По данному факту проводится проверка. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время