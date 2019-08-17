Заместитель начальника Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил о своей отставке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу вечером, 16 августа.

«Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины — это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить», — написал Бушуев.

Он отметил, что верит, что «философия, заложенная в 2015 году Хатией Деканоидзе в процесс построения новой полиции, все-таки найдет отображение в подходах нацпола».

«Полиция — это сервисная служба для общества, и никак иначе», — отметил он.

Команде Национальной полиции Бушуев напоследок пожелал «оправдать ожидания общества».