Заместитель начальника Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил о своей отставке.
Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу вечером, 16 августа.
«Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины — это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить», — написал Бушуев.
Он отметил, что верит, что «философия, заложенная в 2015 году Хатией Деканоидзе в процесс построения новой полиции, все-таки найдет отображение в подходах нацпола».
«Полиция — это сервисная служба для общества, и никак иначе», — отметил он.
Команде Национальной полиции Бушуев напоследок пожелал «оправдать ожидания общества».
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