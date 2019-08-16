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Новый церковный скандал разгорелся на Буковине - там общины Украинской Православной Церкви пытаются незаконно перерегистрировать в юрисдикцию Православной Церкви Украины.

Фото: УПЦ

Как выяснилось, одним из главных лоббистов в вопросе противоправного перевода общин выступает активист Мария Филипчук, которая является верующей Украинской Греко-Католической Церкви, пишут «Вести».

Как сообщается, 15 августа сторонники ПЦУ ворвались в здание Черновицкой областной государственной администрации с требованием принудительно зарегистрировать некоторые общины УПЦ как общины Православной Церкви Украины. Переговоры с руководством ОГА по данному вопросу от имени активистов вела Мария Филипчук.

Выступая перед находящимися в здании Черновицкой областной государственной администрации людьми, активист прямо заявила о том, что она - прихожанка Украинской Греко-Католической Церкви. Свое участие в делах совершенно иной конфессии Филипчук пояснила своей патриотической позицией.

При этом она подчеркнула, что греко-католики являются теми же православными, с такими же обрядами и общей историей.

По мнению источников издания, такое участие активиста УГКЦ в вопросах перерегистрации общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ, а также озвученные Филипчук тезисы о «единстве греко-католиков и православных», могут свидетельствовать об отработке в регионах сценария будущего слияния ПЦУ и УГКЦ.
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