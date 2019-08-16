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По результатам нынешней кампании декларирования доходов, полученных в течение 2018 года, в государственный бюджет Украины поступило 3,2 млрд грн налога на доходы физических лиц и почти 440 млн грн военного сбора, сообщила Государственная фискальная служба.

Наибольшие суммы налога на доходы физических лиц уплачено декларантами Киева (2 млрд грн), Киевской (120 млн грн), Харьковской (106 млн грн) и Одесской (104 млн грн) областей. Аналогично распределились и налоговые обязательства по военному сбору: в Киеве это почти 278 млн грн, Киевская область - 16 млн грн, Харьковщина и Одесская области - по 14 млн грн.

Безусловным рекордом поступлений в бюджет является уплата жителем Киева налоговых обязательств в сумме почти 1 млрд гривен.

Напоминаем, если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц и военного сбора, указанную в представленной декларации за 2018 (срок уплаты - 31.07.2019), такой плательщик привлекается к ответственности в виде штрафа в соответствии с п. 126.1 ст. 126 Налогового кодекса Украины.
ForUm

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