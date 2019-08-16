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Блаженнейший Онуфрий – пастырь народный и милость Божия для Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) накануне 5-летия интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org. 

«Не боюсь переоценить роль Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в истории Украинской Православной Церкви, – сказал владыка. – За пять лет его служения Церковь проходила и проходит сквозь горнило гонений, испытаний, клеветы, предательства. Не раз на деле мы все убеждались в том, что не случайно Блаженнейший именно в это время во главе нашей Церкви. Это милость Божия. Его стойкость в вере, верность Церкви и заповедям Божиим, ровное отношение ко всем, независимо от занимаемого положения, статуса, являются примером высоты духа, а сам Митрополит – живым авторитетом для всех людей, даже для врагов Церкви».

Митрополит Антоний считает, что единство верующих УПЦ стало возможным именно благодаря личности ее Предстоятеля.

«Блаженнейший – пастырь народный. В самые тяжелые времена верующие, доверяя ему, видя его спокойствие и твердость, не боялись, защищали свои храмы, отстаивали свои убеждения. Верю, что самые тяжелые времена, когда нужно было в буквальном смысле держать оборону плечом к плечу, позади, впереди – время проповеди Христа каждым из нас своей жизнью по заповедям», - сказал он. 

По словам митрополита Антония, история Церкви циклична: времена гонений и мира чередуются, «но мирное время не повод расслабиться, мы должны постоянно сохранять бодрость духа, как завещал Спаситель, чтобы с Божьей помощью выстоять во времена испытаний».

В субботу, 17 августа Украинская Православная Церковь отмечает 5-летний юбилей со дня интронизации Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
ForUm

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