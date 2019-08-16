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В субботу, 17 августа, Украина будет одной из самых холодных страны Европы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

По ее словам, дневная температура воздуха составит + 17 + 24 градуса. В южной части и на востоке будет теплее, + 23 + 28 градусов.

При этом, по прогнозу синоптика, в воскресенье температура воздуха начнет выравниваться, в пределах Украины 18 августа предполагается + 24 + 29, на севере + 20 + 24 градуса. С 19-го августа, на Спаса теплое лето начнет возвращаться в Украину снова.

«Дождей будет немного. В ближайшие выходные есть вероятность осадков на севере и востоке, дотянет местами до Черкащины, в субботу кое-где на западе. Однако эти осадки будут локальными и вялыми. Большая часть территории будет принадлежать сухой погоде. Ветер обещает быть порывистым, до сильного, 17 августа, в субботу», – подчеркнула Диденко.

«В Киеве 17-го августа - холодно, ветрено, + 18 + 20 градусов. С густых облаков может покапать небольшой дождь. Синоптический комфорт - на любителя. В воскресенье в столице потеплеет до + 23 + 24 градусов, без осадков. 19-го мая, в понедельник, на Спаса, в Киеве ожидается прекрасная погода - солнечно и тепло, + 25 + 27 градусов», – подытожила она.
ForUm

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