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Ко Дню Независимости Украины Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

В частности, дополнительный поезд № 755/756 Киев-Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева.

Дополнительный поезд № 205 Покровск-Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях.

А поезда № 237 Киев-Днипро и № 779/780 Сумы-Винница будет курсировать туда и обратно 23 и 26 августа.
ForUm

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