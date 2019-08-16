также в разделеПроисшествия
Под Киевом неизвестные напали на нардепа 62
На Прикарпатье в частной усадьбе отравились 13 детей 19
Укрзализныця: 20 поездов отклонились от графика из-за краж 26
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, погиб военный 16
На Буковине со стрельбой задержали конный караван с контрабандой 88
На Закарпатье в ресторане отравились 29 человек 22
В Николаеве горел локомотив поезда «Интерсити» 67
Сутки в ООС: 13 обстрелов, потерь среди военных нет 14
Непогода обесточила в Украине более 200 населенных пунктов 28
В аэропорту Днипра застрелился полицейский 32
В Днипре мужчины на BMW X5 обстреляли авто с людьми 38
На Донбассе погиб 25-летний азовец, боевики 3 дня не отдавали тело 41
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов, ранен военный 17
В Ивано-Франковске девушка на BMW раздавила 4 авто 61
В Харькове во время погони патрульные попали в ДТП 27
На Закарпатье ребенок устроил ДТП с 8 пострадавшими 52
На Одесчине в ДТП погибли 4 человека 83
В Донецке в водохранилище массово гибнет рыба 36

За минувшие сутки, 15 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Гнутово - со станкового противотанкового гранатомета;

дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

неподалеку Лебединского - из автоматического гранатомета;

вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток противник соблюдает режим прекращения огня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги