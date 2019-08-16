За минувшие сутки, 15 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Гнутово - со станкового противотанкового гранатомета;
дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды в районе Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
неподалеку Лебединского - из автоматического гранатомета;
вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было.
С начала текущих суток противник соблюдает режим прекращения огня.
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