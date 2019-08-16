В ночь на 16 августа в Ивано-Франковской области в Верховинскую центральную районную больницу госпитализировали 13 детей с предварительным диагнозом «пищевое отравление», сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что дети 2003-2007 годов рождения отдыхали в частной усадьбе «Горицвит», расположенной в селе Верхний Ясенов Верховинского района.

Всего в усадьбе отдыхает 30 детей. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.