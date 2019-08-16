также в разделеМир
В Великобритании заявили еще об одной жертве отравления в Солсбери 40
Норвегия обнаружила на границе с РФ повышение уровня радиации 29
Путин отказался передать операторам частоты для 5G - оставил военным 32
Со сводов Нотр-Дама из-за жары начали падать камни 99
Болтон заявил, что Россия применяет украденные у США технологии 26
В РФ самолет с 226 пассажирами аварийно сел на кукурузном поле 66
Меркель обвинила Россию в разрушении ДРСМД 38
Экс-мэра Тегерана, приговоренного к смертной казни за убийство жены, «простили» 46
Польша хочет увеличить стоимость транзита российского газа 33
Трамп заявил, что президентство обошлось ему в $5 миллиардов 24
Из-за взрыва под Архангельском США могут не продлить ядерное соглашение с РФ 60
В Чехии подозревают РФ в новой кибератаке на МИД страны 55
Трамп пригрозил выходом из ВТО 39
В Германии нашли надгробие Белоснежки 76
В Кремле не увидели признаков политического кризиса в московских протестах 29
В РФ через 5 суток после взрыва признали повышение радиации в Северодвинске 55
Экс-президента Кыргызстана обвинили в подготовке госпереворота 27
Brexit: Каждый пятый британец запасается продуктами и лекарствами 17

В пятницу, 16 августа, КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея, передает Укринформ.

Отмечается, что снаряды были запущены в сторону Японского моря.

Ранее стало известно, что 10 августа КНДР провела запуск баллистических ракет малой дальности.

За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги