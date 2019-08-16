В пятницу, 16 августа, КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея, передает Укринформ.
Отмечается, что снаряды были запущены в сторону Японского моря.
Ранее стало известно, что 10 августа КНДР провела запуск баллистических ракет малой дальности.
За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными.
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