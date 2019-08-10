Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын извинился за ряд ракетных испытаний.
Об этом он сообщил в Twitter.
По его словам, лидер КНДР «очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи закончатся».
«Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем! Безъядерная Северная Корея приведет к формированию одной из самых успешных стран в мире» - написал Трамп.
В субботу, 10 августа, Северная Корея произвела запуск двух неопознанных ракет.
Также КНДР проводила ракетные запуски 31 июля, 1 августа, 3 августа и 6 августа.
Напомним, президент США Дональд Трамп дал понять, что запланированный на сентябрь раунд торговых переговоров с Китаем может не состояться.
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