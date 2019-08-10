также в разделеМир
На акцию в Москве собралось около 50 тысяч людей 33
Правоохранители провели обыск в доме Атамбаева и обнаружили арсенал оружия 19
Telegram удалил данные нескольких тысяч участников протестов в Москве 18
Взрывы в Красноярском крае: жителям запретили ходить в лес 22
По меньшей мере 60 человек погибли во время взрыва бензовоза в Танзании 26
В Москве пройдет первый согласованный с властями митинг 51
Число пострадавших от взрывов на военном складе в РФ продолжает расти 35
В Дании прогремел второй взрыв за четыре дня 27
Трамп: США не готовы заключать соглашение с Китаем 26
В Китае супертайфун забрал жизни уже 13 людей 17
В Британии произошло масштабное отключение энергии 19
Бывший президент Кыргызстана отказался сотрудничать со следствием 37
Минобороны Латвии: РФ на военных учениях отрабатывает блокировку Балтийского моря 32
СМИ: Из-за взрыва на полигоне в РФ серьезные дозы радиации получили 6 человек 94
Из-за Brexit британским чиновникам отменили летний отпуск 25
Польша предостерегла страны ЕС от сближения с РФ 22
Запуск «Северного потока-2» могут отложить на 8 месяцев 42
Военный корабль США вошел в Черное море 32

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын извинился за ряд ракетных испытаний.

Об этом он сообщил в Twitter. 

По его словам, лидер КНДР «очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи закончатся».

Также Трамп рассказал, что в длинном письме Ким Чен Ына есть и «небольшие извинения» за испытания ракет малой дальности. По его словам, испытания прекратятся, когда завершатся обучения.

«Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем! Безъядерная Северная Корея приведет к формированию одной из самых успешных стран в мире» - написал Трамп.

В субботу, 10 августа, Северная Корея произвела запуск двух неопознанных ракет.

Также КНДР проводила ракетные запуски 31 июля, 1 августа, 3 августа и 6 августа.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал понять, что запланированный на сентябрь раунд торговых переговоров с Китаем может не состояться.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2802 грн.
12
Теги