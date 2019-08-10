Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын извинился за ряд ракетных испытаний.

Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, лидер КНДР «очень мило заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только совместные учения США и Южной Кореи закончатся».

Также Трамп рассказал, что в длинном письме Ким Чен Ына есть и «небольшие извинения» за испытания ракет малой дальности. По его словам, испытания прекратятся, когда завершатся обучения.

«Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем! Безъядерная Северная Корея приведет к формированию одной из самых успешных стран в мире» - написал Трамп.

В субботу, 10 августа, Северная Корея произвела запуск двух неопознанных ракет.

Также КНДР проводила ракетные запуски 31 июля, 1 августа, 3 августа и 6 августа.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал понять, что запланированный на сентябрь раунд торговых переговоров с Китаем может не состояться.