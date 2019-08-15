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15 августа в 10:50 обнаружено повреждение трубопровода по адресу: ул. Лютеранская, 23 возле Офиса президента в Киеве в результате повреждения произошел провал асфальта. Пострадавших нет. Сейчас повреждения локализовано, сообщает КП «Киевтеплоэнерго».

На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Поставка горячей воды будет возобновлена сразу после окончания всех работ.

Как отмечают в коммунальном предприятии, диаметр трубы 400 мм. Год ввода трубопровода в эксплуатацию - 1964.
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