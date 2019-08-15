Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках борьбы с контрабандой разоблачили в Закарпатской области схему незаконной переправки лесоматериалов за границу.

По данным пресс-центра СБУ, представители коммерческой структуры наладили противоправный механизм вывоза древесины с территории нашего государства. Для таможенного оформления дельцы предоставляли сертификаты о происхождении древесины с ложной информацией о ее количестве и качестве.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201-1 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали грузовик с партией контрабандного сырья при попытке пересечь таможенную границу по фиктивным документам. Стоимость обнаруженного товара составляет почти 138 тысяч гривен.

Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.