Тут весь Facebook смеется над главным обвинительным аргументом НАБУ о том, что уголь в Украину по роттердамской формуле возили не из Роттердама. Как оказалось, детективы НАБУ, которые более двух лет расследуют формулу «Роттердам+», так и не удосужились с ней ознакомиться, пишет в блоге для EconomistUA Андрей Бузаров.

И на полном серьезе считали, что уголь нужно было…возить из Роттердама. Хотя в постановлении НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 «Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии», ни о каких поставках из Роттердама речь не идет.

То, что журналисты «1+1» и прочие далекие от энергетики и юриспруденции «активисты» упрямо называли «Роттердамом», в официальном первоисточнике указывалось как ценовой индекс API2 на условиях CIF. И он был нужен для расчета прогнозной ОРЦ, а никак не для фактического импорта. По этому поводу не пошутил только ленивый. Но меня как адвоката возмутило не только и не столько это. В своем пресс-релизе НАБУ совершенно бесцеремонно жонглирует термином «преступление». Да так резво, что создается впечатление о том, что детективы НАБУ не только постановлений НКРЭКУ не читали, но и учебников по теории государства и права. В соответствии с принципом субъективного вменения, преступным признаётся деяние, совершённое умышленно (то есть осознанно, при наличии понимания вредного характера причиняемых деянием последствий) либо вследствие преступной неосторожности, то есть, виновно. Согласно ст. 62 Конституции Украины никто не может считаться виновным до обвинительного приговора суда. Соответственно, до судебного вердикта ни о преступлении как таковом, ни о виновности кого бы то ни было утверждать нельзя. Подобные дела (а скорее проделки) лишь ухудшают и без того подорванную репутацию антикоррупционной системы Украины. По всей видимости, антикоррупционная реформа нуждается в реформировании, как бы смешно или печально это не звучало.