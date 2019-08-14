В рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 года Укртрансгаз завершил модернизацию пяти компрессорных станций (КС) для работы в реверсном режиме, что даст возможность в случае частичной или полной остановки транзита российского газа через территорию Украины обеспечивать бесперебойное газоснабжение украинских потребителей, сообщает пресс-служба компании.

Так, на компрессорных станциях «Хуст», «Богородчаны», «Гусятин», «Бар», «Александровка» построены новые обвязки, за счет которых удалось расширить возможности ГТС для оперативного перераспределения газовых потоков и оптимизировать технологические расходы голубого топлива при работе станций в реверсном режиме.

В Укртрансгазе напомнили, что в январе 2009 года из провокационных действий Газпрома украинская ГТС уже была вынуждена работать в условиях отсутствия транзита. На тот момент штатных возможностей переключения на реверсный режим не было и для прохождения газового кризиса была реализована временная схема газоснабжения «запад-восток».

На сегодня Укртрансгаз внедрил все необходимые технические и регламентные решение для создания надежной реверсной схемы, она готова к функционированию в штатном режиме и может быть активирована сразу при необходимости.

Напомним, срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что на случай прекращения Российской Федерацией транзита газа в Европу у Украины есть план «Б».