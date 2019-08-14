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В течение суток 14 августа на западе страны ожидаются значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой области 14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

14 августа в западных областях ожидается снижение дневной температуры до 20-25° (на 5-10°).
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