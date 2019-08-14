также в разделеСтолица
У Зеленского отложили отставку Кличко на осень 17
Кабмин отказался рассматривать увольнение Кличко 54
В Киеве наблюдается самая масштабная вспышка кори за все годы независимости 49
На пешеходном мосту на Труханов остров ограничат движение 20
Укрзализныця хочет повысить цены на билеты 32
На всех столичных пляжах не рекомендуют купаться 20
В столичных гипермаркетах продавали школьные дневники с картой Украины без Крыма 91
В Киеве снова заработал речной трамвай 29
Сегодня в Киеве закроют три станции метро 28
По Киеву пронесся шторм 43
Двух столичных прокуроров поймали на взятке 32
Буря наделала беды в Киеве 65
Хотят «озеленить»: Кличко заявил о попытке подкупа депутатов Киевсовета 32
В Киеве завтра ухудшится погода 52
В Киеве горел рынок 34
В Киеве осенью начнут строить новый центр защиты животных 18
Кличко сказал, когда возобновят движение по Борщаговскому путепроводу 16
В Киеве открывают речной маршрут с Подола на Оболонь 30

Киевская городская государственная администрация внезапно изменила место регистрации: юридическое лицо КГГА, согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции Украины, теперь зарегистрировано в Киеве на улице Дегтяревской, 31, корпус 2, сообщает УНИАН.

Согласно данным, которые есть в распоряжении издания, регистрационные действия в связи с изменением местонахождения юридического лица КГГА были совершены 21 мая 2019 года, то есть на следующий день после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Публикация соответствующего бюллетеня регистрационного дела состоялась в июне 2019 года. В частности в заявлении о государственной регистрации изменений о юридическом лице, которые содержаться в Едином реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Минюста сказано, что орган местного самоуправления – Киевская городская государственная администрация - «меняет местонахождение юридического лица».

Документы на внесение регистрационных изменений были поданы уполномоченным лицом от юридического лица КГГА - на тот момент с указанным местонахождением на улице Крещатик, 36.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
59
Теги