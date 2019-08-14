Киевская городская государственная администрация внезапно изменила место регистрации: юридическое лицо КГГА, согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции Украины, теперь зарегистрировано в Киеве на улице Дегтяревской, 31, корпус 2, сообщает УНИАН.



Согласно данным, которые есть в распоряжении издания, регистрационные действия в связи с изменением местонахождения юридического лица КГГА были совершены 21 мая 2019 года, то есть на следующий день после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Публикация соответствующего бюллетеня регистрационного дела состоялась в июне 2019 года. В частности в заявлении о государственной регистрации изменений о юридическом лице, которые содержаться в Едином реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Минюста сказано, что орган местного самоуправления – Киевская городская государственная администрация - «меняет местонахождение юридического лица».

Документы на внесение регистрационных изменений были поданы уполномоченным лицом от юридического лица КГГА - на тот момент с указанным местонахождением на улице Крещатик, 36.