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Государственное учреждение Госгидрография выступило с инициативой создать морской режимный район вокруг аннексированного Крыма, чтобы запретить заход судов во все порты полуострова, сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что РФ создает и реализует электронные навигационные карты, которые охватывают украинские воды вокруг Крыма. «Такие действия страны-агрессора вызвали дублирования карт производства Украины с картами производства РФ и создали угрозу для навигации, поскольку такое дублирование при использовании карт в судовом оборудовании может привести к непредсказуемому поведению судов и их столкновению. Сейчас существует 32 случая такого дублирования», - подчеркнули в ведомстве.

Госгидрография призывает органы государственной власти Украины, украинскую и международную общественность присоединиться к инициативе и защитить интересы Украины и сохранить жизнь мореплавателей.

«Объявление режимного района даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и как ответственному правовому государству обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом сразу в нескольких направлениях», – отметил глава Госгидрографии Александр Щипцов.

По его словам, реализация данной инициативы поможет минимизировать риски для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения и снять с Украины ответственность за любые аварийные события, которые могут произойти в результате преступных действий РФ во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова. Также позволит свести на нет попытки россиян с картографирования указанного региона.

 
ForUm

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