Сегодня, 13 августа, Херсонский городской суд отказался удовлетворить ходатайство Службы безопасности Украины и прокуратуры АР Крым об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота Российской Федерации в аннексированный Крым сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.
Отмечается, что прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда.
Напомни, 11 августа в Херсоне прокуратура провела обыски на судне «Мария», которое поставляло топливо для Черноморского флота РФ в Крыму.
По данным прокуроров, в июне 2015 это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.
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