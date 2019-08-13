В Лисичанске Луганской области женщина, представляясь сотрудницей Пенсионного фонда, выманивала средства у пенсионеров, сообщает пресс-служба областной полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Лисичанска разоблачили 36-летнюю жительницу Харьковской области, которая в Лисичанске, представляясь сотрудником Пенсионного фонда, под предлогом обмена денег обманывала пенсионеров.

Полицейские установили, что злоумышленница приходила к пенсионерам и под предлогом замены старых денег, которые якобы выходят из обращения, на новые, завладевала их сбережениями.

Следователями уже доказана причастность женщины к двум фактам мошеннических действий. У подозреваемой изъяты вещественные доказательства - сувенирные денежные купюры совокупным номиналом 100 тыс.

По данным фактам открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Следственные действия продолжаются.