В Лисичанске Луганской области женщина, представляясь сотрудницей Пенсионного фонда, выманивала средства у пенсионеров, сообщает пресс-служба областной полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Лисичанска разоблачили 36-летнюю жительницу Харьковской области, которая в Лисичанске, представляясь сотрудником Пенсионного фонда, под предлогом обмена денег обманывала пенсионеров.
Полицейские установили, что злоумышленница приходила к пенсионерам и под предлогом замены старых денег, которые якобы выходят из обращения, на новые, завладевала их сбережениями.
Следователями уже доказана причастность женщины к двум фактам мошеннических действий. У подозреваемой изъяты вещественные доказательства - сувенирные денежные купюры совокупным номиналом 100 тыс.
По данным фактам открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Следственные действия продолжаются.
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