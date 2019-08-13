также в разделеОбщество
Новые ТЦ обязали устанавливать безопасные прозрачные двери и перегородки 10
Николаевский предприниматель нелегально поставлял за рубеж военную продукцию 13
Дело «Роттердам+»: экс-член НКРЭКУ вышел под залог 14
Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы 13
Политолог: Дело ОАСК связано с желанием прокуроров сохранить должности при новой власти 16
На Житомирщине «активист» требовал с лесников взятки, пугая приездом Зеленского 19
Суд перенес рассмотрение апелляции Вышинского 15
Укрзализныця: Постель в поездах можно не убирать, воровать тоже не нужно 28
Во Львове разоблачили «дипломата»-агента РФ 39
КПВВ «Станица Луганская» снова меняет график работы 47
На Ривненщине будут судить командира в/ч за взятку в $10 тысяч 17
МИД предупредил украинцев о пожарах в Греции 18
Постпред Зеленского: Украина перекрыла не Днепр, а технологическое сооружение 66
Минрегион предлагает проектировать в больницах палаты детей и родителей 27
«Я люблю тебя, Москва»: На львовском стадионе включили российскую песню 38
СБУ блокировала кибератаку на Черноморскую ТРК 14
В Украине объявлено штормовое предупреждение 83
На Запорожье налоговик погорел на взятке 28

Секретарь СНБО уверен, что вопреки обстрелам и смертям украинских военных, на Донбассе достигнуто перемирие и реализуется план Зеленского.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что, перемирие на Донбассе достигнуто.

«Вы видите, что происходит? Перемирие достигнуто? Достигнуто», - сказал он в интервью BBC Украина.

По словам Данилюка, сегодня на Донбассе реализовывается дорожная карта президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

«Все, что касается Донбасса, - наработано в определенные шаги. Есть гуманитарный план Зеленского, который в принципе реализовывается», - заявил он.

При этом журналист напомнил секретарю СНБО о гибели 4 военных под Павлополем.

«Конечно, это большая утрата. Но также надо понимать, что когда договаривались о перемирии, мы осознавали, что будут попытки его сорвать. К сожалению, все очень просто разрушить из-за провокаций», - заявил Данилюк.

Если речь идет о перемирии, то секретарь СНБО считает, что сейчас статистика количества обстрелов, раненых и погибших показывает, что «ситуация сильно отличается».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
748 грн.
43
Теги