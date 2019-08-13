Секретарь СНБО уверен, что вопреки обстрелам и смертям украинских военных, на Донбассе достигнуто перемирие и реализуется план Зеленского.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что, перемирие на Донбассе достигнуто.

«Вы видите, что происходит? Перемирие достигнуто? Достигнуто», - сказал он в интервью BBC Украина.

По словам Данилюка, сегодня на Донбассе реализовывается дорожная карта президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

«Все, что касается Донбасса, - наработано в определенные шаги. Есть гуманитарный план Зеленского, который в принципе реализовывается», - заявил он.

При этом журналист напомнил секретарю СНБО о гибели 4 военных под Павлополем.

«Конечно, это большая утрата. Но также надо понимать, что когда договаривались о перемирии, мы осознавали, что будут попытки его сорвать. К сожалению, все очень просто разрушить из-за провокаций», - заявил Данилюк.

Если речь идет о перемирии, то секретарь СНБО считает, что сейчас статистика количества обстрелов, раненых и погибших показывает, что «ситуация сильно отличается».