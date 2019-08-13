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Через пять дней после взрыва над акваторией Белого моря ракеты, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания, российские власти впервые официально признали, что «уровень радиации в Северодвинске кратковременно превышал фон в 4-16 раз». Об этом сообщает ТАСС.

«На 12:00 по московскому времени 8 августа 2019... в шести из восьми пунктов (контроля радиационной обстановки, - ред.) Северoдвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фoновими значениями для данной территории», - сообщил российский гидрометцентр.

Как говорится в сообщении, «пиковые значения в этот момент достигали от 0,45 до 1,78 микрозиверта в час», а уже по состоянию на 14:30 фон «нормализовался и составлял от 0,13 до 0,16 микрозиверта в час».

О взрыве в Архангельской области стало известно 8 августа. Ночью 10 августа государственная российская корпорация «Росатом» заявила, что во время испытаний взорвалась ракета, в двигателе которой использовалось радиоактивный изотопный источник питания. Министерство обороны России в первом сообщении утверждало, что в атмосферу не попали никакие вредные вещества. При этом отдел гражданской защиты администрации города Северодвинск сообщил, что расположенные в черте города датчики зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.

 
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