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Следователи теруправления Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Ривненской области, подозреваемого в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов за подписание им договоров между воинской частью и предприятием на поставку товара.

Обвинительный акт направлен в суд.

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.
ForUm

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