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В среду, 14 августа, сильная жара сохранится в южной части Украины, на востоке и центра, + 30 + 35 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На Западе ощутимо похолодает, в течение дня предполагается + 19 + 24 градуса, однако на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области будет выше, + 26 + 29 градусов.

Также ослабнет жара в северных областях Украины – вместо сегодняшних + 30 + 34 градусов завтра там ожидается + 28 + 32 градуса.

Атмосферный фронт Zorro принесет грозовые дожди на западе Украины и дотянет до Житомирщины и северных районов Киевщины. Тут также будет усиливаться юго-западный ветер.

Значительная же часть территории будет принадлежать сухой малооблачной погоде, которую обеспечит восточный антициклон Andrea.

В Киеве на Маковея будет еще жарко, но на пару градусов ниже, чем сегодняшняя атмосферная сковородка, в течение дня около +30 градусов. Существенный дождь маловероятен.

15 августа, в четверг, в Киеве ожидается существенное понижение температуры воздуха, до +23, +24 градусов.
ForUm

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