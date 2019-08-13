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Сотрудники Управления внутренней и собственной безопасности «Север» Госпогранслужбы, под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона с привлечением спецподразделения «Дозор» задокументировали факт предоставления гражданином Украины неправомерной выгоды должностному лицу подразделения охраны границы в размере 1500 гривен.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, по замыслу дельца, пограничник должен был поспособствовать налаживанию систематической незаконной вырубки древесины ценных пород в пограничные, в том числе – на участках местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС.

Пограничник доложил о противоправном предложении в подразделение внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы Украины.

По результатам проведенных мероприятий, в ходе реализации материалов уголовного производства, гражданину Украины объявлено подозрение по ч.3 ст.369 УК Украины и решается вопрос относительно меры пресечения.
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