Православные верующие готовятся к Успенскому посту, который начнется 14 августа, а завершится 28 августа.

Фото: Фома

Успенский пост является третьим по счету из числа многодневных, при этом он неподвижен, то есть его сроки всегда одни и те же – с 14 по 28 августа, сообщает сайт журнала «Фома».

Посвящен пост Пресвятой Богородице и завершается праздником Ее Успения (28 августа) – этот день уже непостный.

По Преданию Церкви, перед Своим успением (мирной кончиной) Матерь Божия усиленно постилась и молилась Господу.

По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту.

Трапезы Успенского поста исключают мясо и мясные изделия, рыбу, морепродукты, яйца и молочные продукты. Послабление допускается в праздник Преображения, когда можно вкушать рыбу.

На Успенский пост попадает два праздника — Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня («Медовый Спас») 14 августа и Преображение Господне («Яблочный Спас») 19 августа.